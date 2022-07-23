شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القيادة الرئاسي ببلادنا يواصل مناقشة التطورات المحلية ومسار الهدنة الانسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة تطورات الاوضاع المحلية، ومسار الهدنة الانسانية، والاصلاحات اللازمة في بعض القطاعات الخدمية.

مناقشة تطورات الاوضاع المحلية

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، وفرج البحسني.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، واسعار الصرف، والسلع الغذائية والاستهلاكية، والمستوى التمويني للمشتقات النفطية، والتوليد الكهربائي، واقر عددا من الاجراءات لضبط واستقرار اسعار السلع والخدمات التموينية.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من عضو المجلس، طارق صالح حول الاوضاع العسكرية والامنية في جبهات الحديدة وتعز منذ دخلت الهدنة الانسانية حيز التنفيذ في ابريل/نيسان الماضي.

واشار التقرير إلى خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، التي خلفت عشرات الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح، بما في ذلك الالغام الارضية المحرمة دوليا، واغلاق الطرقات الحيوية لحركة المواطنين ونقل البضائع، ومواصلة التحشيد العسكري إلى مناطق التماس مع القوات المسلحة.

كما اطلع المجلس على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الامنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ترتكبها المليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك احكام الحصار الخانق عليها ومنع الاهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية، ووجه الحكومة بالتدخل العاجل لاغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الانسانية المحلية والدولية.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي

وكان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، قد بعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو التي اعادت للشعب المصري والأمة، السيادة، والعزة، والرفعة.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس بهذه المناسبة العظيمة عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر العزيز مزيدًا من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.

وذكر رئيس مجلس القيادة، بدور مصر المحوري والثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل، وصولًا إلى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات التاريخية اليمنية مع جمهورية مصر العربية، والآفاق الواعدة التي تنتظرها في مختلف المجالات، بما في ذلك التنسيق الثنائي ازاء كافة التحديات التي تواجه الامن القومي العربي.