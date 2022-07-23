حضرموت.. وفاة شاب غرقاً وإنقاذ أربعة آخرين في ثامن أيام موسم نجم البلدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات خفر السواحل بساحل حضرموت، عن وفاة شاب غرقاً وإنقاذ أربعة آخرين في ثامن أيام موسم نجم البلدة السياحي بالمحافظة (شرقي اليمن).



وقالت في بيان على صفحتها في الفيس بوك، إن فرقها نجحت في إنقاذ أرواح أربعة أشخاص من محافظة حضرموت تعرضوا لحوادث غرق، وتأسف عن وفاة غريق من أبناء محافظة مأرب.



وأشارت إلى شاباً (33 عاماً) من محافظة مأرب، تعرض لحادث غرق بساحل الستين قبال المنصّة، وتم انقاذه إلاّ أن حالته الصحية كانت حرجة أثناء إنقاذه بسبب تأخر البلاغ، وفارق الحياة خلال عملية نقله إلى مستشفى ابن سيناء.



وبحسب البيان فإن تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الغرق منذ بدء موسم نجم البلدة.



وجددت قيادة خفر السواحل بحضرموت دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة، والالتزام باللوائح الارشادية التحذيرية، وعدم السباحة في الأماكن الخطرة، والالتزام بارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر.

