مأرب.. تضرر أكثر من 2000 مأوى للنازحين بسبب سيول الأمطار خلال الأيام الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - تضررت مئات من مخيمات النازحين في مأرب (شرق اليمن)، خلال الأيام الماضية جراء السيول الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة، وتسببت بفقدان الكثير من النازحين لمأوى، في المحافظة الذي يقطنها أكثر من مليوني نازح منذ بداية الحرب.

وقال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، سيف مثنى، إن أكثر من 2000 مأوى للنازحين بمأرب تضررت؛ وذلك في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، مصحوبة برياح شديدة.

وأكد سيف مثنى في تصريح لقناة "يمن شباب"، تضرر منازل المئات من النازحين في محافظة مأرب؛ الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليوني نازح؛ بسبب الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام.

واتهم سيف مثنى المنظمات الدولية والإغاثية بالقصور تجاه الأعمال الإنسانية، بعد تعرض مناطق النزوح للتضرر من الأمطار والسيول في المحافظة.

وجدد مدير الوحدة التنفيذية بمأرب، دعوته المنظمات الدولية والمحلية إلى سرعة الاستجابة والتدخل السريع لمساعدة الأسر النازحة المتضررة من الأمطار والرياح والعواصف بكل الجوانب سواء المأوى أو الغذاء أو الإصحاح البيئي.



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