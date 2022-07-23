شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يُعلن سقوط 31 جنديا بالقوة المفرطة لميلشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني سقوط 31 جنديا من أفراده، بين قتيل وجريح، جراء هجمات غادرة شنتها ميليشات الحوثي في 7 جبهات قتال رئيسية.

وأضاف الجيش اليمني، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 277 خرقًا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة فقط (20 و21 يوليو)، في جبهات: "الحديدة، الضالع، حجة، تعز، صعدة، مأرب والجوف".

وتوزعت خروقات مليشيات الحوثي، بمعدل 151 خرقا على جبهات الساحل الغربي، و51 انتهاكا في حجّة، و37 في تعز، و24 بجبهات مأرب، و7 في الجوف، و7 في الضالع وصعدة.



ميليشيات الحوثي تقتل 12 جنديا من الجيش اليمني

وبحسب بيان الجيش، أسفرت هجمات مليشيات الحوثي عن مقتل 12 جنديا من عناصر الجيش اليمني، وإصابة 19 آخرين في مختلف الجبهات.

وأوضح البيان، أن ميليشيات الحوثي شنت هجماتها الغادرة مستخدمة المدفعية الثقيلة وعربات "بي إم بي" والقناصة والطائرات المحشوة بالمتفجرات.

وامتدت الخروقات الحوثية إلى نشاط المليشيات في عمليات تشييد المواقع والتحصينات ونشر الطائرات التجسسية المسيّرة.

وكشف الجيش اليمني أنه استطاع التصدي لهجومين برين عنيفين للحوثيين في جبهتي مريس بالضالع وغراب بمدينة تعز، ما أجبر المليشيات المدعومة إيرانيا على التقهقر والفرار.



ميليشيات الحوثي تقتل المدنيين بالقوة المفرطة

وعلى صعيد آخر، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن أرقاما صادمة من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في بلدة "خبزة" في محافظة البيضاء.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر، أمس الجمعة، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 152 انتهاكًا ضد المدنيين في البلدة خلال الـ9 أيام الأولى من الحصار الخانق، كما هاجمتها بمختلف أنواع الأسلحة.

وبحسب التقرير، استخدمت مليشيات الحوثي القوة المفرطة في قصف الأحياء السكنية، مستخدمة مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، والطيران المسير، وأعمال القنص.



ارتفاع حصيلة القتلى

وأضاف التقرير الحقوقي، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 18 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، فيما اختطفت المليشيات المدعومة إيرانيا 28 مدنيا، وفجروا 16 منزلا سكنيا وتعرض 68 منزلا للأضرار الكلية والجزئية إثر القصف الحوثي.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي تمارس أعمال نهب للمنازل والمحال التجارية، حيث طال النهب الكامل 8 محلات تجارية، فضلا عن إحراق وتدمير 4 آبار مياه، وإحراق 3 سيارات للمواطنين، ونهب 7 سيارات أخرى.

وتنوعت الانتهاكات الحوثية بين قتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال، واختطاف وتشريد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار المفروض.

وأكد التقرير أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين بشكل رئيسي، بمثابة تهديدا حقيقيا للسلام باليمن، في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة المدعومة من الأمم المتحدة.

وتنفذ ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على بلدة خبزة، التي يقطنها نحو 3500 نسمة لليوم الـ12، فضلا عن القصف العشوائي بالصواريخ والمسيرات.