إب.. وفاة طفل غرقًا في سيول الأمطار الغزيرة بمدينة يريم 

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل في الـ 10 من عمره، اليوم الجمعة، غرقًا في سيول الأمطار بمدينة يريم، محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الطفل "محمد عبد الهادي الحوشبي"، 10 سنوات، توفي غرقا؛ نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المديرية، ولا تزال مستمرة حتى كتابة هذا الخبر.

وحسب المصادر، فقد جرفت السيول الطفل "محمد الحوشبي"، من جوار منزله، ولم يتم العثور عليه إلا في أقصى المدينة. حيث تم العثور عليه وقد فارق الحياة.

وكانت أمطارًا غزيرة قد هطلت عصر اليوم الجمعة على مديرية يريم، هي الأول من نوعها خلال العام الجاري؛ وذلك بعد موجة جفاف شديدة شهدتها المديرية، ما أدى إلى تأثر المحاصيل الزراعية.