تقرير يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي 152 انتهاكاً ضد المدنيين في قرية خبزة بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، أنها رصدت 152 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ضد المدنيين في منطقة خبزة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء بعد مرور 9 أيام من الحصار الخانق.



وقالت الشبكة في تقرير لها، إن "الفريق الميداني وثق مقتل وإصابة أكثر من (18) مدنياً بينهم نساء، وأطفال، وكبار بالسن، و (28) حالة اختطاف وتفجير (16) منزلاً، وهدم نحو (27) منزلاً جزئيا وتضرر (41) منزلاً بأضرار متفاوتة".



كما شملت الانتهاكات عمليات نهب لمنازل القرية منها (8) محلات تجارية نهبت بالكامل، وأحرقت (4) آبار مياه، ودمرت (3) سيارات تابعة لمواطنين، ونهب (7) سيارات أخرى.



وأضاف التقرير، أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال، واختطاف وتشريد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المنطقة.



وأشار إلى أن المليشيات استخدمت القوة بشكل مفرط حيث قصفت الأحياء السكنية بمدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، والطيران المسير، وأعمال القنص.



ولفت التقرير إلى أن القصف الحوثي تركز بشكل متعمد على أحياء تكتظ بالسكان ومنازل وممتلكات المواطنين.



وأكدت الشبكة اليمنية، أن مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل تهديداً حقيقاً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة.



ودعت المبعوثين الأممي والأمريكي إلى إدانة صريحة لجرائم المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء، مطالبة المجتمع الدولي بوقف الهجمات وفك الحصار.



كما دعت الشبكة، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية لإجبار مليشيات الحوثي على وقف شامل لأعمالها العسكرية، وعدم التعرض للبلدة وأهاليها، والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

