الجيش اليمني: 12 شهيدا من قواتنا جراء خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 12 جنديا وإصابة 19 أخرين جراء خروقات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للهدنة الأممية خلال 48 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 277 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الأربعاء والخميس 20- 21 يوليو).



وأضاف، أن الخروقات شملت "جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيداً من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة".



وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 109 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و51 خرقاً في جبهات القتال غرب محافظة حجّة، و42 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و7 شرق حزم الجوف، و4 خروقات في جبهة مريس بمحافظة الضالع، و3 خروقات في جبهات محافظة صعدة.



وذكر أنه في مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها أبطال الجيش وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار.



ولفت إلى أن بقية الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات بي إم بي وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.



وأشار إلى نشاط المليشيا الحوثية في عمليات استحداث مواقع ومدفعية وعيارات ومدفعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.