اليمن.. صور فضائية حديثة تُظهر تسرباً نفطياً قُبالة ميناء عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت صوراً حديثة لأقمار اصطناعية أوروبية، وجود تسرب نفطي قُبالة ميناء عدن (جنوبي اليمن).



وحسب الصور التي التقطتها محطات تصوير الفضاء الأوروبي (European Space Imaging)، فإن انسكابات نفطية شوهدت قُبالة ميناء عدن منذ الخامس من يوليو الجاري، ماسبب تلوث نفطي وتدهور بحري وساحلي.



وقال رئيس مشروع نزع السلاح الانساني في (European Space Imaging)،

The Port of Aden in southern #Yemen keeps facing multiple sources of oil pollution, starting on July 5 with a 14km long thick oil spill visible, likely from 1 ship, and still oil spills seen on July 21, 2022, worsening marine and coastal pollution pic.twitter.com/Lxrx7vAXNd — Wim Zwijnenburg (@wammezz) July 21, 2022

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في سلسلة تغريدات على تويتر،أطلع عليها "يمن شباب نت"، إن ميناء عدن في جنوب اليمن "يواجه مصادر متعددة للتلوث النفطي، بدءًا من 5 يوليو مع تسرب نفطي بسمك 14 كيلومترًا مرئيًا، على الأرجح من سفينة واحدة".وأضاف أن الإنسكابات لاتزال مُشاهدة حتى أمس الخميس 21 يوليو 2022م، متحدثاً عن تدهور بحري وساحلي.وأضاف مُرفقاً صوراً فضائية، أن المزيد من الانسكابات التي شوهدت هنا من مختلف السفن، بين 5 يوليو و 21 يوليو، ستضع عبئًا بيئيًا إضافيًا على النظم البيئية البحرية المحلية المتضررة بالفعل.يذكر بأنه في يوليو من عام 2021، غرقت ناقلة النفط الصدئةوتسببت في حدوث انسكاب هائل للديزل داخل وحول ميناء عدن، مما أدى إلى انجراف الشواطئ وتهديد المحميات الطبيعية.