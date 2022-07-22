مقتل أربعة مدنيين بانفجار لغم بالحديدة.. والبعثة الأممية: أكثر من نصف الضحايا في يوليو من الأطفال

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، بانفجار لغم أرضي في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام في بيان على تويتر، الخميس أن أربعة مدنيين منهم ثلاثة أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، قتلوا نتيجة انفجار لغم بمنطقة "مركوضة" في مديرية "الحوك" جنوب مدينة الحديدة.



وفي تعليق لها على الحادثة عبرت البعثة الأممية (أونمها)، عن أسفها عن وقوع الحادثة التي قالت أنها حدثت أثناء جمع الضحايا خشب الوقود (الحطب).



وقالت في بيان لها: "يسلط هذا الحادث المأساوي الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطني الحُديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية".



وأضافت: "أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في شهر يوليو هم من الأطفال".



وكررت "أونمها" دعوتها للأطراف لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة، مؤكدة أنها ستواصل البعثة تقديم تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والدعم الفني للشركاء المعنيين لحماية سكان الحُديدة وأكثرهم ضعفاً.



ودعت البعثة الأممية، المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.



وتُعد محافظة الحديدة، إحدى أكبر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع في المحافظة.



ومليشيا الحوثي هي الجهة الوحيدة المتورطة في زراعة الألغام على نطاق واسع في اليمن، حيث تتهم الحكومة اليمنية المليشيا بزراعة أكثر من مليوني لغم، وتسببها بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب.

