عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنديد أممي بمقتل 4 مدنيين بلغم حوثي في الحديدة

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

قتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة بانفجار لغم لمليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بحسب الأمم المتحدة.



وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في بيان صادر مساء الخميس، عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا مدنيين جدد جراء انفجار الألغام الحوثية في محافظة الحديدة المشمولة بسلام أممي هش منذ أواخر 2018.

وأضاف البيان أن حادث انفجار لغم أرضي آخر أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأكد أن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحُديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات مليشيات الحوثي في شهر يوليو هم من الأطفال.

‏وجددت البعثة الأممية دعوتها للأطراف اليمنية بمن فيهم الحوثيون لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام.

وأعلنت البعثة أنها ستواصل تقديم تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والدعم الفني للشركاء المعنيين لحماية سكان الحُديدة وأكثرهم ضعفاً.

كما دعت البعثة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم ‎للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.

وخلال الأيام الماضية، قتل مدني وأصيب 17 آخرون بينهم 12 طفلا إثر انفجارات ألغام ومقذوفات من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية، في محافظات الحديدة وتعز والجوف وصعدة، وفقا للمرصد اليمني للألغام.

ورغم سريان هدنة أممية هشة دخلت في 2 أبريل الماضي في اليمن إلا أن ألغام مليشيات الحوثي بما فيها الألغام المضادة للأفراد التي يرقى استخدامها إلى جرائم الحرب استمرت في حصد أرواح اليمنيين ما يهدد أجواء السلام.

ويستمر الحوثيون في استثمار الهدنة في زرع الألغام وحشد المقاتلين وترتيب صفوفهم العسكرية وتحديث ترسانة السلاح عبر التهريب استعدادا لجولة حرب جديدة، وفقا لخبراء يمنيين.