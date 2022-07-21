شكرا لبحثكم عن خبر عدن..صندوق صيانة الطرق يستلّم مشروع جولة الشهيد نبيل القعيطي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تسلّم اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مشروع جولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقا بمديرية دار سعد.

وذلك عقب انتهاء حميع الاعمال فيها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لحج كجهة منفذة للمشروع.

وخلال عملية استلام المشروع من قبل اللجنة المشكلة من الصندوق برئاسة المهندس خالد الحميقاني وعضوية المهندسة رابعة والمهندس الاستشاري وضاح محمد عبده قال المهندس رياض حسن زين مدير عان فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور / لحج أنه قد تم انجاز جميع الاعمال في مدة زمنية اقل من المحددة لانجازه وبحسب المواصفات الهندسية.

وشكر رياض معالي وزير الاشغال العامة والطرق م.مانع بن يمين والمهندس معين الماس رئيس مجلس ادارة الصندوق على الجهود التي يبذلانها في الحفاظ على شبكة الطرق وعلى دعم المؤسسة باعتبارها احد اذرع الوزارة القوية الى جانب الصندوق .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.