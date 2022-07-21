شكرا لبحثكم عن خبر جامعة لحج تستعد لتنظيم ورشة علمية لإعادة هيكلة الكليات واستشراف آفاق المستقبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج/ أياد وادي:

تراس الأستاذ الدكتور/ أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج رئيس اللجنة التحضيرية صباح اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022م بديوان رئاسة الجامعة اجتماعاً موسعاً بأعضاء اللجنة التحضيرية الخاصة بإقامة الورشة العلمية في جامعة لحج المزمع أقامتها خلال شهر سبتمبر القادم.

وفي مستهل الاجتماع القى رئيس جامعة لحج كلمة أشار فيها إلى أهمية توحيد الجهود خلال المرحلة القادمة لأحداث انطلاقة قوية في العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة لحج بما يسهم بالارتقاء بالجامعة لتواكب الجامعات اليمنية الأخرى، مشيراً الى أهمية الورشة العلمية لإحداث تغييراً ايجابياً وانتقاله متميزة في تاريخ الجامعة عبر بلورت كافة الأفكار التي ستخرج بها لضمان سيرها بطريقة علمية سليمة يتم البناء عليها ليحقق كافة الاهداف المرجوة، مؤكداً على ضرورة فتح أفاق التعليم النوعي والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة وعكسها على أرض الواقع بما يواكب سوق العمل.

فيما أضاف الأستاذ الدكتور/ محمد عوض محمد سالم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نائب رئيس اللجنة التحضيرية أن الورشة المزمع انعقادها خلال الأشهر القادمة تعتبر محور ارتكاز أساس من شأنه ان يحدث تغييراً الى الأفضل للجامعة، داعيا الجميع الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في تسخير كافة الجهود نحو العمل بهمة عالية، موضحا في حديثه الى ضرورة أن ينظر الجميع بعين ثاقبة لتحقيق التطلعات المستقبلة المنشودة.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الخاصة بالورشة أبرزها الإعداد والتحضير لتنظيم إقامة ورشة علمية تتعلق بإنشاء كليات وبرامج جديدة في جامعة لحج وتطوير الهيكل التنظيمي لها ..وتوزيع المهام الإدارية المطلوبة من الاخوة أعضاء اللجنة التحضيرية ..و تحديد الجهات المستهدفة والمشاركة في الورشة، ودعوة الباحثين من كليات جامعة لحج الراغبين في المشاركة وتقديم أوراق علمية في الورشة مع تحديد فترة زمنية محددة لاستلامها والحكم عليها .. وتحديد عقد الورشة العلمية في منتصف شهر سبتمبر 2022م، ووضع برنامج زمني لهذه الورشة العلمية.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة محورين من محاور الورشة العلمية وهي إعادة هيكلة الكليات القائمة حالياً والمحور الثاني التطلعات الى المستقبل بوضع التصورات المستقبلية، وأقر الحاضرون في الاجتماع إلى ضرورة تقسيم اللجنة التحضيرية الى لجان مصغرة منها لجنة إعداد الوثائق واللجنة التعليمية ولجنة الموازنة واللجنة الإعلامية والدعائية، بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الهامة ذات الصلة بالورشة العلمية.