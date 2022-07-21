بعد توقف دام 7 سنوات.. محافظ تعز يدشن ضخ المياه من خزانات المناخ المركزية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ تعز نبيل شمسان، الخميس، بدء إعادة ضخ المياه من خزانات المناخ المركزية بقدرة استيعابية 11 مليون لتر لأول مرة منذ 7 سنوات.



وأشاد المحافظ شمسان بالجهود التي بذلها فرع المؤسسة لإيصال المياه الى مناطق متعددة في المدينة بعد توقف دام 7 سنوات نتيجة الحرب والحصار.



وقال، "إننا أمام مرحلة جديدة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين والانتقال بعدها إلى مراحل جديدة للتوسع في تغطية خارطة الاحتياجات للمياه".



وتطرق إلى الاجراءات التي تبذلها السلطة المحلية لضخ المياه من آبار الضباب واستيعاب آبار جديدة بالتعاون مع المنظمات وشركاء التنمية الفاعلين لتوصيل المياه للمواطنين وفق خطة توزيع تغطي معظم المناطق.



ولفت إلى متابعة الجهود الأممية الرامية الى ضخ المياه من آبار الحوبان لخزانات مؤسسة المياه وإصلاح الشبكات المتضررة وقبل ذلك استعادة الدور الفاعل لفرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتغطية احتياجات المدينة من المياه.



من جهته استعرض القائم بأعمال مدير فرع مؤسسة المياه سمير عبدالواحد الخطة المرحلية وتغطيتها لجزء من الخريطة المتضمنة عشرات المناطق والترتيبات الجارية لتغطية عدد كبير من المناطق خلال المرحلة القادمة من العام 2022م.



وأشار إلى أن ذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومنها سوليداريتي انترناشونال واليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي شاكرا دعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ ومتابعته المستمرة لإصلاح كل الخزنات والشبكات ومحطات التحكم لإيصال المياه للمواطنين.

