مصدر حقوقي: الحوثيون اختطفوا عشرات الفتيات في محافظة حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مصدر حقوقي يمني، الأربعاء، عن اختطاف مليشيا الحوثي، لـ 90 فتاة في محافظة حجة، وأودعتهن السجن المركزي في مركز المحافظة.



وقال المحامي والحقوقي هادي وردان، في منشور له على صفحته في الفيس بوك، "إن عشرات الفتيات بمحافظة حجة، تعرضن للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، في غضون أيام".



وأكد وردان، وهو عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، "أن مدينة حجة شهدت خلال الأيام الماضية حملة مداهمات للمنازل اعتقلت خلالها عشرات الفتيات".



وأوضح "أن العشرات من الفتيات تم اعتقالهن من قِبل مليشيا الحوثي بدون أي سبب أو مسوغ قانوني وتم إيداعهن السجن المركزي بالمحافظة".



ودعا المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى اتخاذ "موقف واضح وإدانة هذه الجريمة الدخيلة والنادرة على المجتمع، معبراً عن استغرابه من حالة الصمت المجتمعي والدولي تجاه هذه الجرائم.