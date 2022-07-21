رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة وكيل وزارة الصحة الاسبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، بوفاة اخيه وكيل وزارة الصحة الاسبق الدكتور احمد علي ناجي الشعيبي الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد سنوات حافلة بالعطاء.



واعرب الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي لعائلة الفقيد، وكافة آل الشعيبي عن بالغ حزنه برحيل الدكتور احمد علي ناجي، الذي كان له اسهامات بارزة في المجال الصحي ومسيرة النضال في جنوب الوطن، سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.