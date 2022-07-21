تشييع رسمي وشعبي بمأرب لجثمان الشهيد البطل عبدالإله جراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

شُيع امس في مدينة مأرب جثمان الشهيد البطل عبدالإله حمود محمد جراد، الذي استشهد خلال مواجهة خروقات مليشيات الحوثي الارهابية للهدنة الاممية جنوب محافظة مارب.



وتقدم موكب التشييع قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية وعدد من مشايخ ووجهاء محافظتي مأرب والجوف وجموع غفيرة من المواطنين.

وقدم قائد المنطقة العسكرية الثالثة التعازي لأسرة وأقارب الشهيد.. مشيداً بأدوارها الوطنية في معركة الدفاع عن الوطن..مترحماً على روح الشهيد جراد، وعلى أرواح كافة شهداء الجيش والمقاومة.. مشيداً بمناقبه وبطولاته الخالدة التي سطّرها في معركة الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

من جانبهم، أشاد المشيعون بمناقب الشهيد جراد وأسرته المناضلة.. مؤكدين المضي على درب الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي قدّموا أرواحهم من أجلها.