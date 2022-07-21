شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين في روسيا ورابطة الدول المستقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الملحقية الثقافية بسفارة الجمهورية اليمنية في موسكو، بدء صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة للربع الثالث من العام 2021م.



وقال المستشار الثقافي بالسفارة اليمن الدكتور أنور الصبيحي " بدأت عملية صرف المستحقات المالية للطلاب بعد استكمال الإجراءات الخاصة بعملية الصرف التي ستتم وفقا للآلية التي تم بموجبها صرف مستحقات الربع الثاني من عام 2021م، وإن تأخر صرفها كان لأسباب خارجة عن الارادة".