وزارة التربية تعلن السابع من أغسطس المقبل موعد بدء العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023م، في السابع من أغسطس المقبل في جميع المراحل الدراسية.



ووفقا للقرار الوزاري فان عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية ستبدأ في الأول اغسطس المقبل، وبدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد 7 اغسطس.

وأكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على جميع الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات، بالالتزام والتقيد والتنفيذ بما ورد في التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2022/2023..مشددا على ضرورة انتظام الإدارات المدرسية الحكومية والأهلية في مدارسهم في 31 يوليو الجاري للتهيئة للعام الدراسي الجديد فيما يكون انتظام دوام هيئة التدريس في 2 أغسطس المقبل.

وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر وبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 4 ديسمبر.

فيما تستأنف الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، في 12 ديسمبر، وتنتهي في 9 مارس من العام المقبل، على أن تبدأ اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 مارس، وتنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في 7 مايو 2023م.