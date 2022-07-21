بن مبارك يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا، لمناقشة التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية على ضرورة إلزام مليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز والمحافظات الأخرى قبل الانتقال الى أي ملفات أخرى.

واستنكر عدوان مليشيا الحوثي على قرية خبزة بمحافظة البيضاء ومحاصرتها والتنكيل باهلها وقصف سكانها والذي أدى الى سقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال.

وتطرق وزير الخارجية لموضوع الأسرى وأكد على ضرورة إيلاء المجتمع الدولي هذه القضية الإنسانية الأهمية التي تستحق والضغط على المليشيا لإطلاق سراح الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل ووقف المماطلة والتسويف التي تنتهجهما المليشيا في التعامل مع هذه القضية.

من جانبه أكد السفير الفرنسي على دعم بلاده لجهود إحلال السلام في اليمن والوقوف مع مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق هذه الغاية.