مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة التطورات المحلية ومسار الهدنة الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة تطورات الاوضاع المحلية، ومسار الهدنة الانسانية، والاصلاحات اللازمة في بعض القطاعات الخدمية.



وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، و فرج البحسني.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع الاقتصادي والمعيشي، واسعار الصرف، والسلع الغذائية والاستهلاكية، والمستوى التمويني للمشتقات النفطية، والتوليد الكهربائي، واقر عددا من الاجراءات لضبط واستقرار اسعار السلع والخدمات التموينية.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي الى تقرير من عضو المجلس، طارق صالح حول الاوضاع العسكرية والامنية في جبهات الحديدة وتعز منذ دخلت الهدنة الانسانية حيز التنفيذ في ابريل/نيسان الماضي.

واشار التقرير الى خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، التي خلفت عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بما في ذلك الالغام الارضية المحرمة دوليا، واغلاق الطرقات الحيوية لحركة المواطنين ونقل البضائع، ومواصلة التحشيد العسكري الى مناطق التماس مع القوات المسلحة.

كما اطلع المجلس على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الامنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي ترتكبها المليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك احكام الحصار الخانق عليها ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية والسلع الغذائية، ووجه الحكومة بالتدخل العاجل لاغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الانسانية المحلية والدولية.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي