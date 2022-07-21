إجازة الدفعة الأولى من المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

أجازت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين في ديوان وزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة علي عاطف، أول دفعة من المحاسبين القانونيين البالغ عددهم سبعة محاسبين من حملة الدكتوراه بعد نيلهم الإجازة في عمل المحاسب القانوني.

وأكد الشرفي، على ضرورة أن يكون المحاسبين المجازين عند مستوى المهام الملقاة على عاتقهم في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف ومضاعفة جهود الجميع للمساهمة في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية للبلاد ..داعيا المجازين من المحاسبين للعمل على تطوير مهنة المحاسبة وتصحيح الاختلالات وعكس المعارف التي اكتسبوها على صعيد الواقع العملي ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية.