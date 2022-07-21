أكثر من مليار ريال إيرادات الواجبات الزكوية بلحج

واوضح مدير الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة منيف السقاف وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة حققت قفزة نوعية لإيرادات الزكاة بالمحافظة ، متجاوزة لمخطَّط الرَّبط و الأعوام السابقة، بعد تدشين الآلية الجديدة في تحصيل مستحقاته من المكلفين.

أعلنت إدارة الواجبات الزكوية بمحافظة لحج، عن تحقيق مليار و 7 ملايين ريال، خلال الفترة من يناير - شهر يونيو 2022.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012