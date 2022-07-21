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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من مليار ريال إيرادات الواجبات الزكوية بلحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022
أعلنت إدارة الواجبات الزكوية بمحافظة لحج، عن تحقيق مليار و 7 ملايين ريال، خلال الفترة من يناير - شهر يونيو 2022.
واوضح مدير الإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة منيف السقاف وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإدارة حققت قفزة نوعية لإيرادات الزكاة بالمحافظة ، متجاوزة لمخطَّط الرَّبط و الأعوام السابقة، بعد تدشين الآلية الجديدة في تحصيل مستحقاته من المكلفين.