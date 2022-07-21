مناقشة مشكله الاستنزاف وشحة تغذية المياه الجوفية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون برئاسة وكيل المحافظه المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، عدد من القضايا البيئية وبالاخص تلوث المياه الجوفية في وادي حضرموت، ومشكله استنزاف المياه.



وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية فرع حضرموت المهندس محمد باحميد، ومستشار البنك الالماني للاعمار الدكتور عبد الله نعمان، التأكيد على اهمية إيلاء هذا الموضوع كل الرعاية والاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية بدرجة اساسية وبقية افراد المجتمع بصورة عامة.

ودعا الوكيل المساعد كافة الجهات الحكومية والاهلية الى تضافر جهودها لزيادة مستوى الوعي المجتمعي للحفاظ على الثروة المائية والعمل المشترك من أجل زيادة مستوى المخزون الجوفي.