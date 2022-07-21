رئيس مجلس الشورى يشيد بجهود سفارة بلادنا في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اشاد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالجهود التي تبذلها السفارة اليمنية في مصر وما تقدمه من خدمات لابناء الجالية اليمنية المتزايد عددها في جمهورية مصر العربية نتيجة الظروف التي تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب الميليشات الحوثية المدعومة من ايران على مؤسسات الدولة.



جاء ذلك خلال زيارته، امس، الى السفارة اليمنية بالقاهرة ولقائه بالسفير الدكتور محمد علي مارم وعدد من اعضاء البعثة.

واطلع رئيس مجلس الشورى، على سير العمل في اقسام السفارة..معرباً عن تقدير بلادنا العالي لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً لوقوفها الداعم للشرعية الدستورية في بلادنا والتسهيلات المقدمة منها لابناء الجالية اليمنية..مؤكداً بان هذا الأمر يعد تعبيراً عن عمق العلاقات اليمنية - المصرية الضاربة جذورها في عمق التاريخ.

من جانبه، اعرب السفير مارم عن امتنانه واعضاء البعثة الدبلوماسية لهذه الزيارة التي تعكس حرص قيادة الدولة واهتمامها بابناء الجاليات اليمنية في الخارج..مؤكداً بان السفارة تعمل من خلال الامكانات المتاحة على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لابناء الجالية ومتابعة قضاياهم.

وبعد الزيارة، قام رئيس مجلس الشورى ومعه السفير الدكتور محمد مارم بزيارة المناضل الكبير محمد عبدالله الفسيل الذي يرقد في احد مشافي القاهرة نتيجة تعرضه لوعكة صحية حادة، ونقل الدكتور بن دغر تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى المناضل الفسيل وامنياته له بموفور الصحة والعافية.