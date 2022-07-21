وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني الجهود المبذولة لتحقيق السلام.. تفاصبل اللقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وعبر وزير الخارجية، عن استهجانه لاستمرار مليشيا الحوثي بوضع العراقيل أمام فرص إحلال السلام في اليمن، واستمرارها في التمسك بالموقف غير الأخلاقي وغير المبرر في فرض الحصار على ملايين السكان في مدينة تعز..مؤكداً في هذا الصدد أن السلبية التي تتعامل بها مليشيا الحوثي مع الملفات الإنسانية تظهر عدم رغبة المليشيا بتحقيق السلام وتمسكها بنهج العنف والإرهاب..مشيراً الى عدوان المليشيا وقصفها المستمر منذ يوم أمس على قرية خبيزة بمحافظة البيضاء، وتقويضها للهدنة وللجهود الرامية لخفض التصعيد.

وأكد وزير الخارجية، انفتاح مجلس القيادة الرئاسي على كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين في كل مناطق اليمن تجسيداً للمواقف الأخلاقية والقيم والمبادئ الأصيلة للشعب اليمني.

وشدد بن مبارك، على ضرورة وضع حد لعبث المليشيا بالأموال المتحصلة من ميناء الحديدة وضرورة الزامها بدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتها..موضحاً أن مسألة دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة جرى التفاوض بشأنها في استكهولم والتزمت المليشيا بموجب الاتفاق بتسديد الرواتب..مؤكداً أن هذه القضية لا ينبغي المساومة بشأنها أو إعادة التفاوض حولها.

كما جرى الحديث عن الأمن الغذائي في اليمن والصعوبات التي تواجهها اليمن لاستيراد احتياجاتها من القمح.

من جانبه عبر السفير البريطاني، عن وقوف بلاده الى جانب اليمن واستمرارها في دعم مساعي إحلال السلام في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لاستعادة الامن والاستقرار في اليمن.