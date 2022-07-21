محافظ تعز يناقش مسودة الخطة الإستراتيجية للتعافي للاعوام 2022 / 2024م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان في اجتماعه، امس مسودة الخطة الإستراتيجية للتعافي للاعوام 2022 / 2024م والمتضمنة تحليل الأوضاع الراهنة والأضرار الناجمة عن الحرب والحصار.



وفي الإجتماع، استعرضت الفريق الفني المكلف بإعداد الخطة الاستراتيجية برئاسة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل المسودة الأولية المتضمنة تحليل الاوضاع الراهنة الناجمة عن الحرب والحصار، والتوجهات والاهداف العامة والاهداف التفصيلية والاحتياجات واستعادة منظومة الخدمات الاساسية وتحقيق التعافي وتفعيل منظومة الحكم الرشيد وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتعزيز القدرات المالية والشراكة مع المجتمع المحلي وشركاء التنمية.

وثمن المحافظ شمسان، جهود اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية للتعافي ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية لإعداد هذه الخطة وماتضمنته من محاور شملت الوضع الراهن والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصادية والحكم المحلي ومصفوفة التدخلات للقطاعات..منوهاً الى أن هذه الخطة تتماشى مع خطة الاستجابة الانسانية للمنظمات والداعمين الدوليين وتحديد الاحتياجات الضرورية كقاعدة معلومات تحقق فيها تعز التميز والنجاح كون المحافظة الأكثر تضرراً من الحرب انطلاقاً من سمات المحافظة وخصائصها الديموغرافية.

واستمع محافظ تعز، خلال الاجتماع بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ووكيلة الشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق، ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية مروان المقطري ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، لعدد من المقترحات والملاحظات ..موجهاً باستيعاب الملاحظات والمقترحات تمهيداً لإقرارها و إنشاء منصة الكترونية وربطها بالمديريات كمنظومة معلوماتية موحدة.