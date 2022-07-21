اخبار الخليج / اخبار اليمن

فتح مظاريف مناقصة توريد الميازين المحورية في عدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح مظاريف مناقصة توريد الميازين المحورية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بصندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فتح مظاريف عطاءات المناقصة رقم (19) لعام 2022م، لتوريد ميازين لمحطات الوزن المحوري.

 

ويسعى الصندوق إلى تفعيل وإنفاذ قانون الأوزان والأبعاد الكلية ولائحته التنفيذية، وإعادة تشغيل محطات الأوزان المحورية في المناطق المحررة كمرحلة أولى مع تطويرها في المناطق الأكثر أهمية على الطرق الرئيسية، وذلك للحفاظ على شبكة الطرق والبنية التحتية وسلامة مستخدمي الطرق.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا