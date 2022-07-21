فتح مظاريف مناقصة توريد الميازين المحورية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

جرى بصندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فتح مظاريف عطاءات المناقصة رقم (19) لعام 2022م، لتوريد ميازين لمحطات الوزن المحوري.



ويسعى الصندوق إلى تفعيل وإنفاذ قانون الأوزان والأبعاد الكلية ولائحته التنفيذية، وإعادة تشغيل محطات الأوزان المحورية في المناطق المحررة كمرحلة أولى مع تطويرها في المناطق الأكثر أهمية على الطرق الرئيسية، وذلك للحفاظ على شبكة الطرق والبنية التحتية وسلامة مستخدمي الطرق.