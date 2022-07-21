إب..مليشيا الحوثي تختطف ناشطين على خلفية آراءهما على مواقع التواصل

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي ناشطان من محافظة إب (وسط اليمن)، ضمن انتهاكاتها اليومية بحق سكان المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط (مراد البنا)، والناشط (خالد الأنس)، وأودعتهما أحد سجونها بمدينة إب.



وحسب الناشطين، فإن عملية الاختطاف جاءت على خلفية آراء للناشطين تنتقد الفوضى الأمنية والصراعات التي تُذكيها المليشيا في المحافظة ومحاولات تطييف المجتمع.



وشددت مليشيا الحوثي من التضييق على الحريات العامة في المحافظة، وعمدت خلال الآونة الأخيرة على اختطاف كل من ينتقد الوضع السائد في المحافظة، بمافي ذلك الناشطين الذين سبق وأن كانوا أدوات لتلميع المليشيا وتحسين صورتها أمام الرأي العام.



وكثفت مليشيا الحوثي منذ أشهر محاولات تطييف المجتمع وصبغه بالصيغة الطائفية الشيعية، غير أن تلك المحاولات قوبلت برفض شعبي كبير.

