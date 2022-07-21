رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة اول محافظي عدن المناضل ابوبكر شفيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى عائلة المناضل ابوبكر شفيق، الذي وافاه الاجل اليوم الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بعد سنوات حافلة بالتضحية والعطاء.



واعرب الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عن بالغ حزنه برحيل المناضل الكبير ابوبكر شفيق اول محافظ لمحافظة عدن بعد استقلال جنوب الوطن.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمناقب ومآثر الفقيد، وكفاحه الدؤوب كمثال لرائد الكفاح المخلص لقضايا شعبه، ووطنه، في سبيل الحرية والاستقلال.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المحافظ شفيق في العمل الوطني النزيه على مدى السنوات التي اعقبت ثورة 14 اكتوبر المجيدة، قائلا ان اليمن خسر برحيله احد ابرز رجاله الاوفياء.

واعرب عن خالص العزاء والمواساة للشعب اليمني بهذا المصاب الاليم، سائلا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.