بلادنا تشارك في اجتماعات الدورة الـ 50 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، امس في اجتماعات الدورة العادية الـ 50 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب الدكتور نجيب العوج.



ويناقش الإجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بنتائج أعمال اجتماعات الدورة الـ41 للجنة العربية الدائمة للبريد والـ49 اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ونشاط الأجهزة التى تتمتع بصفة المراقب فى أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما بحث الاجتماع، بمشاركة وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والمكاتب البريدية بالدول العربية وممثلي من الجامعة العربية والدول الاعضاء بالمجلس، القضايا ذات الاهتمام المشترك بالأمن السيبراني والإقتصاد الرقمي والقضايا الخاصة بفلسطين ومبادرة العاصمة الرقمية العربية للعام 2023م، فضلا عن مناقشة عدد من المبادرات المقترحة من الدول العربية.

وعلى هامش اعمال الدورة، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع نظيره المصري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود التنسيق والترتيب لإطلاق مبادرات تعاون مشتركة في مختلف مجالات الاتصالات والبريد بما يسهم في تعزيز الدور التنموي لهذا القطاع الحيوي والخدمي بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الدكتور نجيب العوج، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة فلسطين الدكتور إسحاق سدر، واستعرضا واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها .