رئيس الوزراء يعزي بوفاة اول محافظي عدن المناضل ابوبكر شفيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية المناضل ابوبكر شفيق أول محافظ لعدن بعد استقلال جنوب الوطن، والذي وافاه الاجل بعد سنوات حافلة بالعطاء والتضحية.



ونوه رئيس الوزراء، في برقية وجهها الى عائلة المناضل ابو بكر شفيق، بمناقب ومآثر الفقيد، ومسيرته الحافله بالعطاء والنضال الوطني وما سطره إلى جانب الرعيل الأول من المناضلين من بطولات في سبيل الحرية والاستقلال.. مؤكدا ان الوطن خسر برحيله أحد رجاله الأوفياء والمخلصين.

وقدم رئيس الوزراء العزاء للشعب اليمني وأسرة الفقيد ورفاقه وجميع محبيه بهذا المصاب الجلل.. داعياً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.