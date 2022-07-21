عضو مجلس القيادة الرئاسي العليمي يعزي بوفاة أول محافظ لعدن المناضل أبوبكر شفيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، امس، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة أول محافظ لمدينة عدن بعد الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م الفقيد المناضل أبوبكر شفيق، الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن عقب حياة حافلة بالنضال والتضحيات والعطاء وخدمة الوطن.



ونوه الدكتور العليمي في برقية العزاء، بمناقب ومآثر الفقيد التي جسدها خلال مراحل النضال والكفاح في سبيل الانتصار للوطن ونيل الحرية والاستقلال، وذلك خلال مسيرة حياته النضالية .. قائلا " إن الوطن خسر برحيل المناضل الكبير أبوبكر شفيق أحد الرموز المخلصين الذين أفنوا جل حياتهم في سبيل الوطن والقضايا الوطنية وإعلاء قيم الحرية".

وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي في ختام برقيته، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.