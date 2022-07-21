رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل أبوبكر شفيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، امس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني أبوبكر شفيق أول محافظ لمحافظة عدن بعد الاستقلال، الذي انتقل الى رحمه ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وتضيحاته البطولية، التي شهدتها ساحات النضال السياسي والعسكري، كان في كليهما قائدًا مقدامًا، ومناضلًا جسورًا، فمن الحركة الناصرية، إلى الجبهة القومية، فدائيًا بل قائدًا للعمل الفدائي، ومن الجبهة القومية ألى قيادة العاصمة المحافظة عدن.

وعبر الدكتور بن دغر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون.