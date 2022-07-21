‏الارياني: حصار مليشيا الحوثي قرية "خبزة" في البيضاء جريمة حرب مكتملة الاركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران بفرض حصار جائر على قرية "خبزة" بمديرية القريشية محافظة البيضاء، وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، والذي أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء واطفال، وتدمير عدد من المنازل، جريمة حرب مكتملة الاركان.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ارتكاب مليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة، يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة واحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين".

واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي الارهابية تستغل الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة للتحشيد والتفرغ لقمع وتركيع القبائل التي لا تدين لها بالولاء، واخضاعها لمشروعها الكهنوتي المتخلف".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي، بادانة هذا الهجوم الوحشي، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لانهاءه، وملاحقة المسئولين عنه في المحاكم الدولية، ورفع الحصار فورا عن قرية "خبزة" وفتح ممر آمن للمواطنين، والسماح باسعاف المصابين.