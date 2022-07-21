اليمن.. سيول الأمطار تتسبب في قطع الطريق الدولي الرابط بين المهرة وعُمان

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت سيول الأمطار، الأربعاء، إلى قطع الخط الدولي الرابط بين الغيضة عاصمة محافظة المهرة، ومديرية شحن المحاددة لسلطنة عُمان (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية إن سيول الأمطار الغزيرة، جرفت أجزاء من الخط الدولي وتسببت بتوقف حركة السير فيه بشكل كلي، كما توقفت حركة السير في خط (حوف ـ الغيضة).



وتمكن مواطنون من انقاذ سائق شاحنة وعدد من الزوار لمحمية حوف بعد أن جرفت السيول مركباتهم.



وتشهد مناطق المحافظات الشرقية، أمطاراً غزيرة متأثرة بمنخفض جوي، تسببت بسيول كبيرة وجرف للعديد من الأراضي الزراعية والمركبات وخراب في بعض الطرقات.

