في مسعى لقطع خط الضباب.. مليشيا الحوثي تهاجم مواقع الجيش في محيط جبل هان غربي تعز

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، فجر اليوم الخميس، مواقع قوات الجيش الوطني في محيط جبل هان، غربي تعز، في مسعى لقطع خط الضباب، ضمن خروقاتها المستمرة للهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.



وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة، اندلعت في الساعة الأولى من فجر الخميس، بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، في جبهة جبل هان، غرب مدينة تعز، إثر هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش.



وأوضحت المصادر أن الهجوم الحوثي جاء امتداداً لمحاولات المليشيا المستميتة لقطع خط "الضباب" المنفذ الوحيد لمدينة وتعز، وإكمال إطباق الحصار عليها، في رفض صريح لكل الدعوات الدولية المنادية لفك الحصار عن المدينة الممتد منذ ثماني سنوات.



ولم ترشح معلومات فورية عن نتائج تلك المعارك حتى اللحظة.



ويأتي الهجوم الحوثي بعد يوم من هجوم مماثل شنته المليشيا على مواقع الجيش في جبهة غراب عبر الخط الذي استحدثته مؤخراً غربي المدينة.

