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رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطمئن على صحة المناضل الكبير محمد الفسيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي  الاربعاء، اتصالا هاتفيا بعائلة المناضل الوطني الكبير محمد عبدالله الفسيل الذي يرقد في احد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، اثر اصابته بأزمة صحية حادة.

 

وخلال الاتصال اطمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الحالة الصحية للمناضل الفسيل، متمنيا له الشفاء العاجل، والعمر المديد لمواصلة دوره الوطني الوازن كقائد مرجعي مشهود له بالاخلاص والوفاء لمبادىء النظام الجمهوري، و مصالح بلده وشعبه، وتطلعاته المستمرة للتغيير، والبناء والتنمية.

 

واعربت عائلة المناضل الفسيل عن عظيم شكرها وتقديرها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومشاعره الانسانية النبيلة، ومواقفه الصادقة تجاه الرعيل الاول من المناضلين، ورواد الحركة الوطنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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