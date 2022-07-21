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رئيس هيئة الطيران يطلع على سير العمل بمطار عدن الدولي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة الطيران يطلع على سير العمل بمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

اطلع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، امس على سير العمل في كافة مرافق مطار عدن الدولي ومستوى التنفيذ والإنجاز لمشروع التغذية الكهربائية الاستراتيجية للمطار.

 

كما التقى بن نهيد بقيادة المطار لمناقشة خطة عمل المطار والصعوبات التي تواجههم..مؤكداً ان قيادة الهيئة لن تألوا جهداً في سبيل الارتقاء بالمطار والخدمات المقدمة فيه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إدارة المطار..مشدداً على مضاعفة التنسيق والجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة في المطار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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