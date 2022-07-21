رئيس هيئة الطيران يطلع على سير العمل بمطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

اطلع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، امس على سير العمل في كافة مرافق مطار عدن الدولي ومستوى التنفيذ والإنجاز لمشروع التغذية الكهربائية الاستراتيجية للمطار.



كما التقى بن نهيد بقيادة المطار لمناقشة خطة عمل المطار والصعوبات التي تواجههم..مؤكداً ان قيادة الهيئة لن تألوا جهداً في سبيل الارتقاء بالمطار والخدمات المقدمة فيه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إدارة المطار..مشدداً على مضاعفة التنسيق والجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة في المطار.