مجلة أميركية: إعادة تصنيف مليشيات الحوثي في قائمة الإرهاب يكسب زخما متزايدا في واشنطن (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، أنها لن تعيد تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني كمجموعة إرهابية رسمية، على الرغم من صرخات ومخاوف نشطاء حقوق الإنسان والمشرعين في الكونجرس.



ووفقا لما نقلته مجلة The foreign desk news الأمريكية عن مسؤولين في وزارة الخارجية، فإن إعادة تصنيف الحوثيين كتهديد إرهابي رسمي ليس من أولويات الوزارة. بدلاً من ذلك، يركز المسؤولون حاليًا على الهدنة الجارية للأمم المتحدة في اليمن، في محاولة لتوفير فرصة موثوقة ومستدامة للسلام في البلد الذي مزقته الحرب.



جاء هذا البيان الأخير يوم الاثنين في الوقت الذي زار فيه نشطاء حقوقيون يمنيون الأسبوع الماضي واشنطن للضغط على الرئيس ووزيرة الخارجية وأعضاء الكونجرس لإعادة إدراج الجماعة المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.



وحمل نشطاء حقوقيون رسالة إلى البيت الأبيض انتقدت فيها الإدارة لشطب الحوثيين من القوائم، وحذرت الرئيس من سلوك الجماعة الإرهابية وقمع المدنيين اليمنيين العاديين والأزمة الإنسانية في اليمن وعوامل أخرى.كانت الرسالة الموقعة من 35 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان اليمنية بحجة أنه يجب محاسبة الحوثيين على أنشطتهم، مثل تجنيد 35000 طفل في عام 2014.



وصرح مسؤولو البيت الأبيض الذين التقوا بالنشطاء بأنهم يعتبرون إعادة تصنيف الحوثيين على قائمة وزارة الخارجية الإرهابية الخارجية عقبة أمام إحلال السلام بين المليشيات الإيرانية المسلحة والحكومة اليمنية.



كان نشطاء حقوق الإنسان الذين حضروا الاجتماع، مثل الدكتور وسام باسندوة، منزعجين من القرار النهائي للإدارة وذكروا أن البيت الأبيض بدا أكثر تركيزًا على تجديد الهدنة الفاشلة بدلاً من حل النزاع ومساعدة الشعب اليمني.



بينما قال مسؤولون في وزارة الخارجية للصحفيين إن الإدارة ستواصل النظر إلى الاعتبارات الإنسانية كعامل حاسم فيما يتعلق بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ، ذكر نشطاء حقوق الإنسان أن الجماعات الإرهابية تواصل شن هجمات إرهابية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفاد النشطاء في الرسالة بأن الحوثيين لم يهدئوا من أفعالهم ولم ينخرطوا في أي حوار مثمر، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد. ويشير النشطاء إلى أن الحوثيين شنوا عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مطارات ومهابط جوية ومنشآت نفطية سعودية.



بالإضافة إلى ذلك، يواصل الحوثيون ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المدن، وقصف المدنيين، وتفخيخ الطرق والمدارس، وقنص المدنيين، وتهجير المدنيين من منازلهم.



وصرح غابرييل نورونها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، بأنه يجب تصنيف المنظمات الإرهابية مثل الحوثيين الذين يتصرفون بهذه الطريقة "ما لم يتغير سلوكهم ويتخلو عن تكتيكات الإرهاب".



يجادل غابرييل بأنه "لا يوجد ما يشير إلى أن سحب تصنيف الحوثي من المنظمات الإرهابية الأجنبية أدى إلى الهدنة التي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة ، والتي حدثت بعد فترة طويلة من رفع العقوبة في أوائل عام 2021 ، ولا أن اعادة تلك العقوبة ستنهي تلك الهدنة - وهذا ما يسمى "بإضاءة الغاز".



منذ عام 2004 وحتى اليوم ، واصل المتمردون الحوثيون تجنيد المدنيين لقضيتهم، وتلقوا كميات هائلة من الموارد العسكرية والتدريب من الحرس الثوري الإيراني، والقتال ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية ودول عربية أخرى.



طوال الصراع، قام العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في منطقة الحرب بالإبلاغ عن الحوثيين والأضرار التي أحدثوها بالسكان اليمنيين وتدميرهم الدولة.



في أوائل يونيو 2022 ، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تجديد الهدنة على مستوى البلاد لمدة شهرين آخرين، مما دفع إدارة بايدن إلى إلغاء أي تصنيفات ضد الحوثيين، على أمل إنهاء الحرب الأهلية.



ورد أعضاء الكونجرس على مثل هذه القرارات بأنها شائنة وخطيرة على سلامة وأمن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرين إلى دعم المجموعة من إيران والمشاعر المعادية لأمريكا.



أوضح جابرييل نورونها: "يمكن للكونغرس دائمًا تمرير تشريع يضع مزيدًا من المسؤولية تجاه إعادة تعيين المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى أيديهم أو تسمية منظمات معينة، مثل الحوثيين، بصفتهم منظمات إرهابية أجنبية".



واضاف "من غير المرجح أن يمر أي إجراء من هذا القبيل في هذا الكونجرس مع كراهية الديمقراطيين لهذا الإجراء، لكن من المحتمل أن يشهد بعض الزخم العام المقبل إذا اتجه كلا المجلسين نحو أيدي الجمهوريين.

