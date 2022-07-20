بعد 20 عاما من الاعتقال دون تهمة.. تبرئة معتقل يمني في "جوانتانامو" تمهيدا للإفراج عنه

تمت تبرئة مواطن يمني احتُجز دون تهمة في معتقل خليج غوانتانامو لمدة 20 عامًا، وتقرر الإفراج عنه لكنه سيظل مسجونًا حتى يتم نقله من السجن الأمريكي.



ووفق مانقله موقع ميدل ايست اي البريطاني، فإنه تم تبرئة خالد أحمد قاسم تمهيدا للإفراج عنه يوم الثلاثاء بقرار حصل على إجماع مجلس المراجعة الدورية - مجموعة من ست وكالات أمريكية فيدرالية.



وأفاد مجلس المراجعة بأن قاسم أدلى بـ "تصريحات تهديدية" خلال العام الماضي، لكنه رأى أن أي تهديد يمكن التخفيف من حدته، بالنظر إلى "مستوى تدريبه المنخفض وافتقاره لدور قيادي" في القاعدة أو طالبان.



وكان قاسم مسجونًا في جوانتانامو منذ مايو 2002، مما يجعله أحد أطول المعتقلين في السجن.



وقال مارك ماهر محامي قاسم في بيان يوم الأربعاء "يسعدنا أنه بعد عقدين من السجن بدون تهمة أو محاكمة، تم أخيرًا تبرئة خالد من أجل الإفراج عنه ويمكنه البدء في التركيز على حياته بعد الإفراج عنه".



وأضاف، "كان خالد شابًا عندما تم اعتقاله وتطور إلى فنان وكاتب موهوب. لديه الكثير ليقدمه للعالم، ونتطلع إلى اليوم الذي يكون فيه أخيرًا حرًا".



ليس من الواضح إلى أين سيتم نقله، لكن مجلس المراجعة الدورية دعا إلى "النقل إلى بلد به برنامج إعادة تأهيل وإعادة دمج قوي وضمانات أمنية مناسبة على النحو المتفق عليه من قبل الإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة".



وقال ماهر لموقع Middle East Eye في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا يزال خالد في غوانتانامو، لكننا نأمل أن تتحرك الإدارة بسرعة لنقله حتى يتمكن من بدء حياته كرجل حر".





شيخوخة سكان غوانتانامو





قاسم هو واحد من 14 يمنيًا لا يزالون محتجزين حاليًا في مركز الاحتجاز الأمريكي. إجمالاً، لا يزال 37 شخصًا مسجونين في غوانتانامو وعدد المعتقلين الموصى بنقلهم هو 20، أي أكثر من 50 بالمائة من السكان.



وبحسب منظمة ريبريف الحقوقية، فقد اعتقل قاسم في ديسمبر / كانون الأول 2001 أثناء وجوده في أفغانستان من قبل تحالف الشمال، أحد الفصائل المشاركة في الحرب الأهلية في البلاد. وبعد تعرضه للتعذيب الشديد والإدلاء باعترافات كاذبة، تم بيعه إلى الولايات المتحدة مقابل مكافأة.



بينما كان قاسم يعتقد أن وضعه في الحجز الأمريكي سيكون آخر مشاكله، وأن الجنود الأمريكيين سيحمونه من سوء المعاملة، فقد تم إرساله أولاً إلى السجن سيئ السمعة في باغرام بأفغانستان ثم إلى القاعدة الأمريكية في قندهار حيث كان خاضعًا للهجوم وسط درجات الحرارة المتجمدة والحرمان من النوم.



ثم في مايو / أيار 2002، نُقل إلى مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو حيث لا يزال حتى اليوم.



وقال لمحاميه في عام 2020: "على الرغم من وضعي القانوني السلبي، ما زلت قادرًا بعون الله على الحفاظ على موقف إيجابي تجاه النقطة التي يتفاجأ بها كل من أتواصل معهم عادةً بإيجابية".



وقالت إدارة بايدن إنها تخطط لإغلاق سجن خليج غوانتانامو، لكن حتى الآن منذ وصولها إلى السلطة، أفرجت عن ثلاثة معتقلين فقط. خلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس السابق دونالد ترامب في المنصب، تم إطلاق سراح رجل واحد فقط - وهو مواطن سعودي تمت تبرئته في ظل إدارة أوباما.



وأعرب معتقلون سابقون في غوانتانامو ومحامو دفاع عن مخاوفهم بشأن شيخوخة السجناء، وتسبب تفشي فيروس كوفيد -19 في السجن الشهر الماضي في مخاوف كبيرة بشأن صحة السجناء وسلامتهم.

