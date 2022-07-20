وفاة أول محافظ لعدن بعد الاستقلال أبو بكر شفيق عن 89 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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توفي أبو بكر علي أحمد شفيق، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وهو أحد أبرز المناضلين اليمنيين ضد الاحتلال البريطاني، وأول محافظ لمدينة عدن بعد الاستقلال.



ولد أبو بكر في حارة القاضي، إحدى الحارات الشهيرة بمدينة كريتر العتيقة، جنوبي عدن، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1933، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة بازرعة القريبة من منزله.

اجتذب النضال الوطني الجزء الأكبر من حياة أبوبكر، الأب لستة أبناء، 3 ذكور ومثلهم إناث؛ إذ بدأ العمل العسكري والفدائي بشكل سرّي لمقاومة الاحتلال البريطاني، على الرغم من شغله منصب المشرف على عمليتي الشحن والتفريغ في ميناء التواهي، منذ 1952 وحتى 1963.