شكرا لبحثكم عن خبر الماس يوقع عقود تنفيذ الصيانة الروتينية للطرقات في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم عقود تنفيذ الصيانة الروتينية للطرقات الشريانية والداخلية في المناطق المستهدفة بمحافظة أبين. وجرى التوقيع بحضور المهندس وليد ردمان وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرق والمهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور في مقر صندوق صيانة الطرق والجسور. وجاء التوقيع مع الجهات المنفذة للمشروع. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر الماس يوقع عقود تنفيذ الصيانة الروتينية للطرقات في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.