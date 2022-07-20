توقيع عقود تنفيذ صيانة الطرقات في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الجهات المنفذة، عقود تنفيذ الصيانة الروتينية للطرقات الشريانية والداخلية بالمناطق المستهدفة في محافظة أبين.



ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الصندوق للعام الجاري 2022م، والمتضمنة تنفيذ العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة.

حضر التوقيع وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس علي أحمد.