جامعة اقليم سبأ تجري اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة الثالثة لطلاب كلية الطب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اجرت جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة الثالثة في كلية الطب، والتي يتنافس فيها 638 طالباً وطالبة على 50 مقعداً دراسيا.



وخلال تدشين الاختبارات، طاف رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي ومعه النائب لشئون الطلاب الدكتور علي الرمال، بقاعات الاختبارات البالغ عددها 30 قاعة ..مطلعين على الاجواء الامتحانية الموفرة.

واشار رئيس الجامعة، الى ان اختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين تشمل مواد ( الكيمياء، الاحياء، واللغة الانجليزية)، وستظهر النتائج نهاية اليوم بعد تصحيحها من قبل اللجنة المكلفة بذلك..لافتاً الى ان الجامعة خصصت هذا العام اربعة مقاعد لابناء الشهداء يجري التنافس عليها وفق الشروط التنافسية للمفاضلة بين ابناء الشهداء المتقدمين.