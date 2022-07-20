الحكومة ترحب بالبيان المشترك للمجموعة الخماسية بشأن بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان المشترك للمجموعة الخماسية بشأن اليمن الصادر بتاريخ ١٨ يوليو الذي جددت من خلاله اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.



واشادت الحكومة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية(سبأ) بالبيان الذي أعرب عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز واستمرار المليشيات الحوثية بزراعة الالغام البحرية في البحر الأحمر وبالقرب من خزان صافر، ودعا الحوثيين الى فتح الطرق الرئيسية فورا وتحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن.

وثمنت الحكومة، جهود المجموعة الخماسية لاحلال السلام في اليمن..مشددة على أهمية الزام المليشيات الحوثية بضرورة تنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، بما في ذلك فتح الطرقات في تعز وكل أنحاء اليمن..مجددة التزامها وحرصها على انجاح كافة المساعي الرامية لانهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015.