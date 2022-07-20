وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة بلجيكا لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينر وذلك لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها.



وأشاد وزير الخارجية، بالدور الإيجابي الذي قامت به السفيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ودعم الحكومة الشرعية والجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي لإنهاء الانقلاب وتبعاته الكارثية.

كما استعرض بن مبارك خلال اللقاء، التطورات السياسية في اليمن ..لافتاً الى الانتهاكات الحوثية والتي كان آخرها الاعتداء على قرية خبيزة بمحافظة البيضاء ومحاصرتها وقصفها بالإضافة الى استمرار المليشيا في رفض انهاء الحصار المفروض على مدينة تعز منذ أكثر من سبع سنوات.

من جانبها عبرت السفيرة البلجيكية، عن تقديرها لتعاون وزارة الخارجية معها أثناء فترة تعيينها..معربة عن أملها في أن تنعم اليمن بالأمن والاستقرار والوصول الى حل سلمي للنزاع القائم.