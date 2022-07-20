التحالف ينفي تنفيذ ضربات جوية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

نفى تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء تنفيذ ضربات جوية في محافظة الضالع مؤكداً أن هذه المزاعم "عارية من الصحة".



وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية، التي تقودها السعودية، اليوم الأربعاء، "أن مزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) عن تنفيذ قوات التحالف لضربات جوية بالضالع عارية من الصحة".

وقال التحالف في تصريحات نقلتها "العربية" اليوم الاربعاء: "مزاعم الحوثيين تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة، والضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة".

وأضاف"نتخذ وندعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية".

وكانت الهدنة في اليمن دخلت حيز التنفيذ في 4 أبريل (نيسان) الماضي لمدة شهرين، قبل أن تُمدد في 2 يونيو (حزيران) لمدة شهرين آخرين.