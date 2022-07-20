بلادنا تدين الهجوم الإرهابي في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الجبان لعناصر تنظيم داعش الارهابي ضد قوات الشرطة الاتحادية العراقية بمحافظة صلاح الدين مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.



واكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية سبأ تضامن الجمهورية اليمنية مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق ودعمها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة..مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض لكل أشكال العنف و التطرف والارهاب.

واعرب البيان، عن بالغ التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق وذوي واسر المتوفين..متمنياً الشفاء العاجل لكافة المصابين.