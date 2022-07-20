المعوضي يتفقد سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي امس، سير العمل في صندوق النظافة والتحسين وجهوده الجارية في المدينة وخاصة اثناء اجازة عيد الفطر للحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري.



وقدم المدير التنفيذي للصندوق محمد عطية ونائبه السعيدي، شرح عن اعمال الصندوق والجهود المبذولة من اجل الحفاظ على نظافة المدينة وشوارعها وتوفير بيئة صحية وحضارية الى جانب اعمال التحسين والتشجير والتزيين للشوارع والمساحات العامة.

واشارا الى ان الصندوق استنفر خلال اجازة عيد الاضحى 600 عامل من منتسبيه الى جانب الطاقم الاداري من اجل استمرار اعمال النظافة في الشوارع والمتنفسات ورفع المخلفات الصلبة بوتيرة عالية وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتمكن من يوم عيد الاضحى حتى رابع العيد من رفع 4500 طن من المخلفات الصلبة منها الف طن من مخلفات المسالخ واضحيات العيد، الى جانب رفع 9 ملايين و800 الف لتر من المخلفات السائلة من مياه المجاري وغيرها والتي تم شفطها عن طريق الشفاطات التابعة للصندوق ونقلها حتى لا تغرق الشوارع والحارات بطفح المجاري وروائحها الكريهية وتتاثر البيئة الصحية بتكاثر الامراض المنقولة عبر البعوض والذباب وغيرها.