مناقشة التحديات التي تواجه هيئة مستشفى شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ شبوة عوض العولقي، امس، مع هيئة مستشفى شبوة، عمل ونشاط المستشفى والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملهم.



واكد المحافظ أهمية معالجة التحديات التي تعترض عمل الهيئة، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تعزيز العمل التنسيقي بين المحافظة وقيادة هيئة المستشفى لضمان سرعة حل ومعالجة أي مشاكل أو معوقات.